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مؤتمر المانحين.. الإدارة الأمريكية تقدم 191 مليون دولار لليمن

مؤتمر المانحين.. الإدارة الأمريكية تقدم 191 مليون دولار لليمن

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مؤتمر المانحين.. الإدارة الأمريكية تقدم 191 مليون دولار لليمن

مؤتمر المانحين.. الإدارة الأمريكية تقدم 191 مليون دولار لليمن
http://almnatiq.net/?p=955957
المناطق_متابعات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تقديم الولايات المتحدة 191 مليون دولار كمساعدات إنسانية أمريكية إضافية لليمن.

وأضاف الوزير الأمريكي، خلال مؤتمر المانحين لليمن المنعقد برعاية الأمم الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بتغليب مصلحة الشعب اليمني في سياستنا، لكن الحوثيين عليهم وقف هجومهم على محافظة مأرب اليمنية، قائلًا: «إننا بحاجة إلى مزيد من التبرعات لمساعدة اليمن».

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «إنَّ الوضع الإنساني في اليمن أصبح أسوأ خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب هجوم الحوثيين على مأرب (..) ومسؤوليتنا المشتركة هي توفير السبل لوضع حد للأزمة اليمنية».

طالبت دولة الإمارات بـ«رد دولي قوي» على هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، خلال مؤتمر المانحين لليمن المنعقد برعاية الأمم المتحدة: «إنَّ الهجمات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية الحوثية تتطلب ردًا دوليًّا قويًّا».

وكانت الإمارات أعلنت «قبيل انعقاد مؤتمر المانحين»، عزمها تقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب، كما أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة، التزام المملكة العربية السعودية، بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي؛ لدعم «خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2021».

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