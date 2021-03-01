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38500 مستفيداً من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي خلال خمس سنوات

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

أمير الشرقية يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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38500 مستفيداً من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي خلال خمس سنوات

38500 مستفيداً من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي خلال خمس سنوات
http://almnatiq.net/?p=955958

تحت رعاية ودعم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – يحفظه الله – أطلق فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية “برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي” منذ، عام 1437هـ وهو مشروع وطني يسعى لترسيخ قيم التلاحم من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتسامحة في وطن مزدهر.
ويُعتبر برنامج نسيج من أهم البرامج التي يُقدمها فرع المركز بالمنطقة إذ تتنوع دوراته التدريبية لتستهدف كافة أفراد المجتمع، وتأتي في ثلاث برامج تدريبية، دورة الحوار المجتمعي وهي دورة تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية أفراد المجتمع من كل ما قد يهدد تلاحم النسيج الوطني من أجل بناء قاعدة مجتمعية متماسكة ومتعاونة لبناء الوطن، ودورة بناء السلام المجتمعي وهي دورة تسعى لإعداد قيادات وطنية واعية ومدربين من ذوي المهارات العالية في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحويلهم إلى شركاء دائمين وتستهدف الإعلاميين والأكاديميون والمختصون في الأمن الفكري والمؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي ،ودورة الكوادر التربوية ودورها في تعزيز السلم المجتمعي وهي دورة تسعى لتعزيز دور الكوادر التربوية في حماية النسيج الوطني ومعالجة الظواهر السلبية وتستهدف المعلمون ومرشدو الطلاب ورواد النشاط وقائدو المدارس.
و أوضح سعادة نائب الأمين العام الأستاذ إبراهيم بن زايد العسيري بأن هذا المشروع يأتي ضمن البرامج الوطنية التي تساهم في إيصال رسالة المركز لجميع شرائح المجتمع مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030. كما رفع سعادته شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائب الأمير – يحفظهما الله – على دعمهما السخي ورعايتهما للبرنامج، كما ثمّن جهود الشركاء المتعاونين في تنفيذ البرامج خلال الفترة من 1437هـ إلى 1441هـ.
يذكر ان المركز وقع العديد من الشراكات مع الجهات ذات الصلة، أبرزها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وكليات الأصالة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه ، أكثر من 38500 متدرب ومتدربة من خلال تقديم 1109 دورة تدريبية شارك فيها أكثر من 300 مدرب معتمد لدى مركز الحوار الوطني.

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