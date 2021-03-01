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معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن مركز لقاحات كورونا (كوفيد 19) في الجامعة

معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن مركز لقاحات كورونا (كوفيد 19) في الجامعة
http://almnatiq.net/?p=955959
المناطق_الحدود الشمالية

دشن معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، يوم الأحد 16/7/1442هـ الموافق 28 /2 / 2021م في المركز الصحي الجامعي؛ مركز لقاحات كورونا (كوفيد 19)، بإشراف سعادة مديرة المركز الصحي الجامعي الدكتورة ندى المجلاد، وذلك بحضور سعادة وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة.
وقد تجول معاليه في أركان المركز الصحي حيث قدمت الدكتورة المجلاد شرحًا بينت من خلاله أهمية دور المركز والخدمات التي يقدمها للمراجعين، ثم اطلع معاليه على الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المركز في التعامل مع متلقي الخدمة بدءًا من تفعيل تطبيقي (توكلنا وتباعد)، وعملية الفرز البصري ومسافة التباعد، وتعقيم اليدين، ثم تسجيل العلامات الحيوية، وتسجيل بيانات المستفيد وتجهيزه لإعطائه اللقاح.
وقد أوضح معاليه بأن أخذ اللقاح سيعزز من مناعة الأفراد وبالتالي المجتمع، بعد ذلك تم إعطاء اللقاح لعدد من منسوبي الجامعة وأسرهم.
وفي الختام قدم معالي رئيس الجامعة الشكر للقيادة الرشيدة – حفظها الله – وتوجيهاتها بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وتطعيمهم باللقاح المقاوم للفيروس بالمجان سائلًا المولى – جلت قدرته – أن يحفظ علينا قيادتنا ووطننا وشعبنا الغالي من كل سوء.
كما شكر معاليه سعادة وكيل الجامعة الدكتور عايد بن عايض الرويلي والدكتورة ندى المجلاد وجميع منسوبي المركز الصحي على الجهود المباركة التي يقوموا بها وما يقدموه من خدمات طبية.

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