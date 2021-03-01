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أمير عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

أمير عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=955965
المناطق - عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير من مكتبه اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ، والذي يصادف اليوم الأول من شهر مارس من كل عام والمعرض الافتراضي المصاحب للفعالية بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله السعوي .
وقال سموه: “بأن الجهود التي توليها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لجميع قطاعات الدولة ومن ضمنها قطاع الدفاع المدني من تذليل لجميع الصعوبات وتأمين جميع وأحدث الآليات والعمل على تطوير مهارات منسوبيه وتجهيزهم بالمعدات اللازمة شئ يدعوا للفخر والاعتزاز مشيراً بأننا نحتفل هذا اليوم بالانجاز السعودي الذي جعل الدفاع المدني السعودي في الطليعة “، فيما قد أشاد سموه بدور قيادات ورجال الدفاع المدني مقدماً شكره لهم .
وقد اطلع سمو أمير المنطقة على عرض مرئي عن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الذي ينظم بالتزامن في مختلف محافظات المنطقة.
من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء علي بن عبدالله السعوي شكره لسمو أمير المنطقة على تفضله بتدشين فعاليات هذا اليوم ودعمه اللامحدود للدفاع المدني بالمنطقة الذي يُعد اهم ركائز نجاحه.

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