أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمتضررة منازلهم، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين.