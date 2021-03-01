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أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي

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أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي

أمير الرياض يطمئن على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي
http://almnatiq.net/?p=955975

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على المتضررين من سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنه وقوع أضرار مادية في منازلهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمتضررة منازلهم، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه ويرد كيد الكائدين والعابثين.

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