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أمير جازان يقلد مُدِيري الجوازات والسجون بالمنطقة رتبتيهما الجديدة “لواء”

أمير جازان يقلد مُدِيري الجوازات والسجون بالمنطقة رتبتيهما الجديدة “لواء”

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أمير عسير يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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أمير جازان يقلد مُدِيري الجوازات والسجون بالمنطقة رتبتيهما الجديدة “لواء”

أمير جازان يقلد مُدِيري الجوازات والسجون بالمنطقة رتبتيهما الجديدة “لواء”
http://almnatiq.net/?p=955977
المناطق - فضه عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير إدارة الجوازات بمنطقة جازان اللواء أسامة بن عبدالله أبو ملحه ومدير السجون بمنطقة جازان اللواء عيضة بن عايض المالكي رتبتيهما الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم الى رتبة “لواء”.
ورفع الضباط المرقون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الكريمة الغالية بترقيتهما , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن, معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان , على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
حضر التقليد وكيل الامارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.

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