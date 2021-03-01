بلدية بيشة تعالج هبوطات الشوارع

المناطق - بيشة

بدأت بلدية محافظة بيشة في تنفيذ صيانة الهبوطات في بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك ضمن إطار مبادرة معالجة التشوه البصري للمحافظة.

من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية قامت بوضع برنامج لصيانة كامل شبكة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة وفق مراحل شملت حصر عيوب الهبوطات في طبقات الإسفلت بشكل عام، مؤكدًا أنه تم تجهيز فريق عمل لإنهاء معاناة سكان المحافظة من مشكلة الهبوطات التي تتزايد في الشوارع، موضحًا أنه أعمال الصيانة والإصلاحات تستمر على جميع الطرق الرئيسية.

وأكد ابن جلبان على سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروعات وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة مسبقًا.