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أمير منطقة حائل يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

أمير منطقة حائل يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=955983
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة حائل2021 تحت شعار” يد تبني ويد تحمي”، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان .
وافتتح سمو أمير منطقة حائل خلال التدشين المعرض المقام بهذه المناسبة الذي يشتمل على معدات السلامة والتعليمات الإرشادية لسلامة الجميع، مطلعاً سموه على العرض المرئي لفعاليات الدفاع المدني بالمنطقة وجهود التوعية المستمرة خلال هذه المناسبة وعلى مدار العام .
وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بجهود رجال الدفاع المدني وحرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتطوير وتجهيز فرق الدفاع المدني ووصولها لمستويات أداء عالية بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، متطرقاً سموه إلى أهمية وصول الفعاليات التوعوية لمختلف شرائح المجتمع ، حاثاً الجميع على الاستفادة من هذه البرامج والتفاعل معها بما يعود على المنطقة وأهلها بالفائدة .

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