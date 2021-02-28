أمير الجوف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ” يد تبني ويد تحمي “

المناطق - الجوف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م الذي تُنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار ” يد تبني ويد تحمي ” .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عثمان بن عبدالله الدباس .

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تتضمنها الفعاليات .

وثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود التي يقوم بها ” الدفاع المدني ” بالمنطقة لتعزيز الوعي المجتمعي .