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أمانة تبوك توقع ثلاث اتفاقيات تعاونية مع عدد من الجهات الخدمية بالمنطقة لتجويد خدماتها المجتمعية

أمانة تبوك توقع ثلاث اتفاقيات تعاونية مع عدد من الجهات الخدمية بالمنطقة لتجويد خدماتها المجتمعية

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أمانة تبوك توقع ثلاث اتفاقيات تعاونية مع عدد من الجهات الخدمية بالمنطقة لتجويد خدماتها المجتمعية

أمانة تبوك توقع ثلاث اتفاقيات تعاونية مع عدد من الجهات الخدمية بالمنطقة لتجويد خدماتها المجتمعية
http://almnatiq.net/?p=956002
المناطق- تبوك:

وقعـت أمانة منطقة تبوك اليوم بمقرها ثلاث اتفاقيات تعاونية مع عدد من الجهات الخدمية بالمنطقة ضمن خططها المستقبلية لتجويد خدماتها المجتمعية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وجاء توقيع الاتفاقية الأولى مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ومثل الجهتين في التوقيع أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ ومدير فرع وزارة الموارد بتبوك منيف بن هباس الحربي وهدفت الاتفاقية التي ستستمر لمدة عامين إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى منسوبي الطرفين والمشاركة في تحديد الاحتياجات التنموية بالمنطقة وتقديم محفزات تشجعيه للقطاع الخاص وإتاحة الأماكن العامة لإقامة البرامج والأنشطة وتفعيل دور لجنة شؤون الأسرة في المنطقة وتفعيل المشاريع والمبادرات لخدمة مستهدفين الوزارة والتعاون في مجال الدورات التدريبية والمؤتمرات والفعاليات.
وجاءت الاتفاقية الثانية التي تستمر لمدة عام مع كلية الغد للعلوم الطبية والتطبيقية التي مثلها في التوقيع عميد الكلية عبدالله بن دريع العنزي وترتكز على تقديم دورات علمية وعملية قصيرة ومجانية والتعاون في إقامة محاضرات متخصصة في مجال اختصاص الطرفين والاشتراك في الأنشطة والفعاليات والأيام العالمية التي تهم الطرفين بالإضافة إلى تقديم الدعم وأيضا ً الفرق التطوعية في الحالات الطارئة والكوارث وفي جولات الأمانة الرقابية الصحية وأعمالها التطوعية.
كما وقع أمين منطقة تبوك الاتفاقية الثالثة مع مؤسسة الأفكار الذكية لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات وإدارة الحشود ممثلة في مستشارها جمال منذري والتي تضمنت تفعيل برامج التنمية والأنشطة التي تخدم فئات المجتمع المختلفة ومن شأنها أن تسهم في زيادة الوعي والثقافة والتطوير لكافة الشرائح المجتمع وتستمر لمدة عام .

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