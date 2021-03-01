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أمانة الشرقية: تنفذ 1221 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وتغلق 16 منشأة لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية أمس الأحد

أمانة الشرقية: تنفذ 1221 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وتغلق 16 منشأة لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية أمس الأحد

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أمانة الشرقية: تنفذ 1221 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وتغلق 16 منشأة لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية أمس الأحد

أمانة الشرقية: تنفذ 1221 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وتغلق 16 منشأة لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية أمس الأحد
http://almnatiq.net/?p=956007
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 28/فبراير/2021م، (1221) جولة رقابية، و(50) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق (16) منشأة تجارية مخالفة، ورصد (36) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 (16) بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التوجيهات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، واغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت الأمانة كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.

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