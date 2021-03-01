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الجامعة الإلكترونية وجامعة الجوف تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات

الجامعة الإلكترونية وجامعة الجوف تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات

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الجامعة الإلكترونية وجامعة الجوف تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات

الجامعة الإلكترونية وجامعة الجوف تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات
http://almnatiq.net/?p=956010
المناطق - الرياض

استقبلت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي في مقر الجامعة اليوم، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع.
وبحث الجانبان أوجه التعاون بما يسهم في تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وفتح باب العمل المشترك بما يخدم سوق العمل ويحقق متطلبات التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقدمت الصفدي نبذة عن الجامعة السعودية الإلكترونية والبرامج التدريبية والتطويرية التي تقدمها بحكم خبرتها كجامعة حكومية متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني.

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