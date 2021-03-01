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الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان

الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=956013
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) على قتل / أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا , والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي اليوم الاثنين الموافق 1442/7/17هـ ـ بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن , وتحقيق العدل , وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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