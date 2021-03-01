أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

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ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النحيل الحمراء ، الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمكافحة السوسة ، وذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، وأعضاء اللجنة .

وأشاد سموه بجهود اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، التي قطعت شوطاً كبيراً للوصول إلى نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء من 1.55% إلى 0.86% خلال الخمس السنوات الماضية ، كاشفاً سموه أن تلك الجهود أسهمت في فحص أكثر من مليوني ومائتي ألف نخلة خلال العام الماضي 2020م .

وأكد سمو أمير القصيم أن المؤشرات أظهرت تحقيق نسبة انخفاض إصابة النخيل بالسوسة الحمراء بنسبة 50% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ، مقدماً شكره وتقديره لجميع أعضاء اللجنة ولفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على دورهم الفاعل في الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة ، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية وتفعيل الجوانب التوعوية والوقائية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، مثمناً سموه تعاون المزارعين مع اللجنة ، بما يسهم في القضاء على سوسة النخيل بإذن الله .

واستعرض خلال الإجتماع المشرف العام لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع ، توصيات الاجتماع السادس وما تم حيالها ، كما تطرق الى أعمال مركز الأمير فيصل بن مشعل لمكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل بالمنطقة.

فيما جرى خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المستقبلية لبرنامج مكافحة سوسة النخيل بالمنطقة لعام 2021م ، التي تركزت على تكثيف الحملات التوعوية ، والكشف الدوري على مزارع النخيل للقضاء على سوسة النخيل ، مع تعزيز الجانب التدريبي للفئات المستهدفة ، عبر إقامة الأنشطة التدريبية والإرشادية لهم .