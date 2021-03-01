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لجنة الصداقة السعودية الجورجية في مجلس الشورى تجتمع بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة

لجنة الصداقة السعودية الجورجية في مجلس الشورى تجتمع بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة

محليات

لجنة الصداقة السعودية الجورجية في مجلس الشورى تجتمع بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة

لجنة الصداقة السعودية الجورجية في مجلس الشورى تجتمع بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=956022
المناطق - واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية الجورجية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري اليوم, اجتماعًا بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي.
وقدم الشهري خلال الاجتماع نبذة عن مسيرة عمل المجلس وآلياته في الدورين التنظيمي والرقابي، وأهمية الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجالس والبرلمانات.
من جانبه ندد سفير جورجيا بالهجمات التي تتعرض لها المملكة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأعرب عن تطلع بلاده لزيادة أعداد السياح السعوديين الذين يفدون إلى جورجيا كل عام، مؤكدًا الحرص على توفير كل سبل الراحة والاطمئنان لهم.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الجورجي، واستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية جورجيا، إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك.
يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى تعمل على تنمية وتعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

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