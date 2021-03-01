أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”

المناطق - القصيم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في المدخل الرئيسي للإمارة ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”، بتنظيمٍ من المديرية العامة للدفاع المدني ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير إدارة الكهرباء بالقصيم المهندس عبدالعزيز السعيد.

واستمع سموه لشرحٍ مفصل من مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء الدكتور محمد أبو عباة عن أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني ، والبرامج المصاحبة التي سيتم تفعيلها بالمنطقة ، وستسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية بالمنطقة.

عقب ذلك وقف سمو أمير القصيم على مدى جاهزية منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة عبر الآليات الحديثة والتقنية المتقدمة لمباشرة الكوارث والأزمات – لا قدر الله -، مطلعاً أيضاً على المحتوى التوعوي الذي سيتم نشره بين جميع شرائح المجتمع بهذه المناسبة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بالدعم السخي للقيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع الدفاع المدني ، ودعمها بالتجهيزات والآليات التقنية والحديثة ، لتأدية الأدوار المنوطة بهذا القطاع الحيوي والهام ، مشيداً بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة ، وما يقومون به من جهود وقائية تسهم في المحافظة على الممتلكات والأرواح ، متمنياً أن تحقق الجوانب التوعوية التي تنطلق في اليوم العالمي للدفاع المدني أثراً إيجابياً على المجتمع لرفع الوعي الوقائي لديهم ، مشيراً إلى أن ذلك حرصاً على سلامة الجميع.