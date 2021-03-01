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وكيل محافظة حقل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “يد تبني ويد تحمي “

وكيل محافظة حقل يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “يد تبني ويد تحمي “
http://almnatiq.net/?p=956037
المناطق- تبوك- علي العميري:

دشن وكيل محافظة حقل محمد بن عبدالهادي البلوي اليوم ، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار “يد تبني ويد تحمي”، التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني
واستمع وكيل المحافظة من مدير الدفاع المدني بحقل النقيب وائل الشهري عن أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني، والبرامج المصاحبة التي سيتم تفعيلها ، وستسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات.

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وكيل محافظة أملج يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2021 م تحت شعار ( يد تبني ويد تحمي )

وكيل محافظة أملج يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2021 م تحت شعار ( يد تبني ويد تحمي )

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