التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان “التكامل المؤسسي في برامج الوقاية من التطرف العنيف”

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أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض اليوم، ندوة بعنوان “التكامل المؤسسي في برامج الوقاية من التطرف العنيف”، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، وذلك في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف.

وتطرق رئيس مركز الخبرة العالمية للدراسات والاستشارات والتدريب -مقدم الندوة- الدكتور محمد بن حميد الثقفي إلى المفاهيم المرتبطة بالتطرف العنيف وبرامج التأهيل والمهارات التي تحقق التكامل في مجال الوقاية من التطرف العنيف، مؤكداً ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الإرهاب ،ومشيراً إلى أن الجهود الفردية قاصرة نظراً للخصائص الدولية التي يتسم بها التطرف العنيف.