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تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الهيئة الملكية بينبع

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تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الهيئة الملكية بينبع

تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الهيئة الملكية بينبع
http://almnatiq.net/?p=956074
المناطق_واس

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, حملة التطعيم ضد فيروس COVID-19 المستجد بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية .
وأتيح لجميع المستفيدين من خدمات المركز الطبي فرصة الحجز للحصول على اللقاح حسب الأولوية, حيث تستمر الحملة طيلة أيام الأسبوع من الساعة 4م حتى 10م في مبنى العيادات القديم مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

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