احدث الأخبار

للمرة الأولى منذ بداية كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا
أبرز المواد
 مؤسسة التقاعد تطلق منصة ميثاق لخدمة المشتركين
منوعات
 برنامج “هدد” يعيد إطلاق صقور “الوكري” و”الشاهين الجبلي” إلى جبال المملكة
أبرز المواد
 صحة عسير تعلن بدء العمل في ٤ مراكز لقاحات جديدة بالمنطقة
أبرز المواد
 الصحة: تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق “توكلنا” خفّضا انتشار فيروس كورونا بالمدينة المنورة بنسبة تجاوزت 86%
منوعات
 “سكني” يطلق مشروعا جديدا لمستفيديه في الدمام يوفر أكثر من 300 وحدة
أبرز المواد
 التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم ندوة بعنوان “التكامل المؤسسي في برامج الوقاية من التطرف العنيف”
أبرز المواد
 مجلس إدارة الموانئ يقر إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ المحدثة
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي في إصابات كورونا هو الأول منذ 7 أسابيع
أبرز المواد
 استثناء التقويم والاختبارات والمقررات العملية والتدريبية من «التعليم عن بعد»
أبرز المواد
 وكالة الطاقة الذرية: لا يمكن التحقق من سلمية مشروع إيران النووي
منوعات
 معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يدشن مركز لقاحات كورونا (كوفيد 19) في الجامعة
أبرز المواد
للمرة الأولى منذ بداية كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا

للمرة الأولى منذ بداية كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا

أبرز المواد
مؤسسة التقاعد تطلق منصة ميثاق لخدمة المشتركين

مؤسسة التقاعد تطلق منصة ميثاق لخدمة المشتركين

منوعات
برنامج “هدد” يعيد إطلاق صقور “الوكري” و”الشاهين الجبلي” إلى جبال المملكة

برنامج “هدد” يعيد إطلاق صقور “الوكري” و”الشاهين الجبلي” إلى جبال المملكة

أبرز المواد
صحة عسير تعلن بدء العمل في ٤ مراكز لقاحات جديدة بالمنطقة

صحة عسير تعلن بدء العمل في ٤ مراكز لقاحات جديدة بالمنطقة

أبرز المواد

للمرة الأولى منذ بداية كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا

للمرة الأولى منذ بداية كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=956075
المناطق_متابعات

قالت شركة “أبل”، اليوم الاثنين، إن جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 271 فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ نحو عام بعد أن أجبرت على إغلاق عدة منافذ بسبب جائحة فيروس كورونا.

والتزمت الشركة الحذر في إعادة فتح متاجرها للتجزئة واستخدمت فريقا يشمل خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة. ولجأت في بعض الأحيان لإغلاق بعض المتاجر مرة أخرى.

وقالت الشركة التي تصنع هواتف آيفون إنها وسعت خدمة إكسبرس وهي جدار يبنى أمام المتجر الرئيسي ومزود بمنافذ صغيرة للبيع محمية بزجاج شبكي وتضم رفوفا تعرض حافظات الهواتف وسماعات إير بودز.

روابط ذات صلة

برنامج “هدد” يعيد إطلاق صقور “الوكري” و”الشاهين الجبلي” إلى جبال المملكة

برنامج “هدد” يعيد إطلاق صقور “الوكري” و”الشاهين الجبلي” إلى جبال المملكة
مؤسسة التقاعد تطلق منصة ميثاق لخدمة المشتركين

مؤسسة التقاعد تطلق منصة ميثاق لخدمة المشتركين
صحة عسير تعلن بدء العمل في ٤ مراكز لقاحات جديدة بالمنطقة

صحة عسير تعلن بدء العمل في ٤ مراكز لقاحات جديدة بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*