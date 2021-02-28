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العصيمي يستقبل مدير جمعية نجران الخضراء

العصيمي يستقبل مدير جمعية نجران الخضراء
http://almnatiq.net/?p=956093

استقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي مدير جمعية نجران الخضراء أ/ حسين بن ياسين آل هتيلة، والذي قدم شرحاً وافياً عن أعمال الجمعية وما لديها من خطط مستقبلية، وما تقوم به من جهود وعقد شراكات مع عدد من الجهات بهدف زيادة الغطاء النباتي في عدد من المواقع لتشجير منطقة نجرن، ولما تتميز به هذه الأشجار من زيادة الاخضرار البصري، واستهلاكها كميات قليلة من المياه.
وقد طرح رئيس الجمعية فكرة مساهمة فرع الوزارة من خلال الاستفادة من إعادة استعمال مياه الوضوء في عملية التشجير حول الجوامع المناسب اختيارها ضمن هذا المشروع المبارك،
من جانبه رحب (العصيمي) بهذه المبادرة مع مراعاة اختيار الأشجار التي لا تستهلك الكثير من المياه، ولا تحتاج الكثير من العناية، مؤكدا على أهمية غرس القيم ونشر ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع ونشر ثقافة التشجير وكل ما يخدم الصالح العام.

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