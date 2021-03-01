احدث الأخبار

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي.. لدينا التزامات مشتركة
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
أبرز المواد
 عدوى الطبع.. بين اقتباس المجالسة واختلاس المجانسة
أبرز المواد
 العصيمي يستقبل مدير جمعية نجران الخضراء
منطقة نجران
 الأستاذة “إيمان بنت هاجد المطيري” مديراً تنفيذياً لتسويق وتطوير هويّة السودة
أبرز المواد
 فرنسا: هجمات الحوثيين ضد السعودية انتهاك للقانون الدولي
منوعات
 المملكة تتبرع ب٤٢٠ مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
أبرز المواد
 وزير العدل: لا يمكن لمأذوني الأنكحة تزويج الصغيرات بعد تطبيق نظام الأحوال الشخصية
أبرز المواد
 تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الهيئة الملكية بينبع
أبرز المواد
 للمرة الأولى منذ بداية كورونا .. “أبل” تفتح جميع متاجرها في أمريكا
أبرز المواد
 مؤسسة التقاعد تطلق منصة ميثاق لخدمة المشتركين
منوعات
 برنامج “هدد” يعيد إطلاق صقور “الوكري” و”الشاهين الجبلي” إلى جبال المملكة
أبرز المواد
وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي.. لدينا التزامات مشتركة

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي.. لدينا التزامات مشتركة

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أبرز المواد
عدوى الطبع.. بين اقتباس المجالسة واختلاس المجانسة

عدوى الطبع.. بين اقتباس المجالسة واختلاس المجانسة

أبرز المواد
العصيمي يستقبل مدير جمعية نجران الخضراء

العصيمي يستقبل مدير جمعية نجران الخضراء

منطقة نجران

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي.. لدينا التزامات مشتركة

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي.. لدينا التزامات مشتركة
http://almnatiq.net/?p=956106
المناطق_الرياض

جددت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، التزامها بدعم المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي.

وأضافت: «أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولدينا التزامات تجاهها، والعلاقات العسكرية «الأمريكية-السعودية» في تقدم، وكانت الوزارة، أعلنت دعمها للمملكة، ضد التهديدات التي تستهدف أمنها، وأكدت أن السعودية شريك مهم في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، مشيرةً إلى أنها ستستمر في التعاون مع الرياض في محاربة الإرهاب.

ويعود تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1931م، عندما بدأت تظهر بشائر إنتاج النفط في البلاد بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية ، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر.

وعزّز الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – بعد مرور 12 عامًا من تاريخ تلك الاتفاقية العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي)، وذلك في 14 فبراير 1945م.

ووُصف ذلك اللقاء التاريخي بنقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ووضع الملك عبدالعزيز سياسة حكيمة للمملكة تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحترم حسن الجوار، وتعزيز علاقاتها بالأسرة الدولية دون الإخلال بثوابتها الدينية، والعمل على رفع مكانتها الإقليمية والدولية في مختلف المجالات بدون أن تتدخل في شؤون الغير، ورفض أي سياسة تدخل في شؤونها الخاصة، ما جعلها تفرض احترامها على دول العالم، وتصبح عضوا فاعلا في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.

وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص، نتيجة مكانتها الإسلامية، والسياسية والاقتصادية، وعدّت إحدى مرتكزات الأمن الاستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصادات العديد من الدول المستهلكة له، فضلًا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة.

روابط ذات صلة

وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
عدوى الطبع.. بين اقتباس المجالسة واختلاس المجانسة

عدوى الطبع.. بين اقتباس المجالسة واختلاس المجانسة
الأستاذة “إيمان بنت هاجد المطيري” مديراً تنفيذياً لتسويق وتطوير هويّة السودة

الأستاذة “إيمان بنت هاجد المطيري” مديراً تنفيذياً لتسويق وتطوير هويّة السودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*