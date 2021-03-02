احدث الأخبار

بينها بودرة الألماس بسعر 16 ألف دولار .. أغلى 5 مواد تجميلية في العالم
أبرز المواد
 بدء تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين “التحلية” و”نقل وتقنيات المياه”
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات
أبرز المواد
 البريد السعودي وجاهز يوقعان اتفاقية لتمكين قطاع المطاعم
أبرز المواد
 “بلينكن” يطالب المتمردين الحوثيين بإظهار التزامهم بوقف إطلاق النار
أبرز المواد
 «توضيح مهم» من وزارة الصحة: موانع تطعيم كورونا المتداولة «شائعة»
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية شريك استراتيجي.. لدينا التزامات مشتركة
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يبحث مع السفير الفرنسي لدى المملكة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
أبرز المواد
 عدوى الطبع.. بين اقتباس المجالسة واختلاس المجانسة
أبرز المواد
 العصيمي يستقبل مدير جمعية نجران الخضراء
منطقة نجران
 الأستاذة “إيمان بنت هاجد المطيري” مديراً تنفيذياً لتسويق وتطوير هويّة السودة
أبرز المواد
 فرنسا: هجمات الحوثيين ضد السعودية انتهاك للقانون الدولي
منوعات
بينها بودرة الألماس بسعر 16 ألف دولار .. أغلى 5 مواد تجميلية في العالم

بينها بودرة الألماس بسعر 16 ألف دولار .. أغلى 5 مواد تجميلية في العالم

أبرز المواد
بدء تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين “التحلية” و”نقل وتقنيات المياه”

بدء تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين “التحلية” و”نقل وتقنيات المياه”

أبرز المواد
شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

أبرز المواد
البريد السعودي وجاهز يوقعان اتفاقية لتمكين قطاع المطاعم

البريد السعودي وجاهز يوقعان اتفاقية لتمكين قطاع المطاعم

أبرز المواد

البريد السعودي وجاهز يوقعان اتفاقية لتمكين قطاع المطاعم

البريد السعودي وجاهز يوقعان اتفاقية لتمكين قطاع المطاعم
http://almnatiq.net/?p=956121
المناطق- تبوك- منى الريس

وقع البريد السعودي اتفاقية مع شركة جاهز الدولية تنص على تزويدهم بخدمة الناشر التجاري لقطاع المطاعم والمشروبات وحق الوصول لما يقارب من 5 آلاف موقع بالإضافة إلى منحهم خاصية تقديم الطلبات في خرائط جوجل بكل يسر وسهولة، وقد وقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي المهندس عبدالله الجالي المشرف العام على الشؤون التجارية ، فيما وقعها من شركة جاهز المهندس غصاب المنديل الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم وتمكين المنشآت في قطاع المطاعم والمشروبات خصوصاً الصغيرة منها لتوثيق أماكن أنشطتهم على جوجل وإدارة العلاقة مع عملائهم وبشكل احترافي من خلال خدمة الناشر التجاري والتي تتيح للمنشآت أيضاً إدارة التعليقات والتقييمات بسهولة عبر لوحة تحكم تدعم اللغة العربية، مما سيساهم في زيادة التغطية السوقية للنشاط التجاري عبر تحليل البيانات للجمهور والمنافسين.
تجدر الإشارة إلى أن البريد السعودي سبق وأن أعلن في أكتوبر2020 عن إطلاق خدمة الناشر التجاري بشراكة عالمية مع” جوجل” تعزيزاً لاستراتيجية التحول التي بدأها البريد السعودي وخططها للتوسع في الأعمال من خلال الشراكات العالمية لتنعكس على شركاتها في السوق السعودي.

روابط ذات صلة

بينها بودرة الألماس بسعر 16 ألف دولار .. أغلى 5 مواد تجميلية في العالم

بينها بودرة الألماس بسعر 16 ألف دولار .. أغلى 5 مواد تجميلية في العالم
بدء تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين “التحلية” و”نقل وتقنيات المياه”

بدء تفعيل اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين “التحلية” و”نقل وتقنيات المياه”
شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*