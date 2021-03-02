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شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات

شرطة مكة: القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 8 صيدليات
http://almnatiq.net/?p=956122
المناطق_مكة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخرين من مخالفي أمن الحدود من الجنسيتَين ذاتَيهما، أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ ارتكبوا سرقة (8) صيدليات بمواقع مختلفة، و(3) مركبات استُخدمت في جرائمهم. وتم استعادة المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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