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الصحة العالمية لدول العالم: لا تخففوا الإجراءات الاحترازية

الصحة العالمية لدول العالم: لا تخففوا الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=956136
المناطق - الرياض

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود المتحورات الجديدة.
وأشارت إلى أن هناك زيادة لوحظت في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بعد ستة أسابيع متواصلة من الانخفاض، لافتةً الانتباه إلى أن هذه الزيادة ربما تعود إلى تخفيف بعض البلدان للإجراءات لديها أو بسبب عدوى متغيرات الفيروس وانتشارها.
ونوهت المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان من جانبه، أن من المبكر القول إنه سيُقضى على جائحة كوفيد-19 خلال العام الجاري.

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