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الدفاع المدني : سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان

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الدفاع المدني : سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان

الدفاع المدني : سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=956141
المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلين ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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