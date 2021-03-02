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245 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر فبراير

245 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر فبراير
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المناطق - الرياض

حقّق سوق الأسهم السعودية الرئيس خلال الشهر المنتهي في 28 فبراير، 245.75 مليار ريال سعودي في القيمة الإجمالية، بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,117.09 مليارات ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.73 % مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 230.93 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 93.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 231.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.18% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 97.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021م، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال شهر فبراير 1.62 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.66 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.59% من إجمالي عمليات البيع.
وبالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” لسوق الأسهم السعودية الرئيس خلال الشهر المنتهي في 28 فبراير، فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال شهر فبراير 1.62 مليار ريال سعودي، تمثل ما نسبته 0.66 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.44 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.59% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021م، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.
وحقق سوق الأسهم السعودية الموازية للشهر المنتهي في 28 فبراير 1051.04 مليون ريال سعودي في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، بارتفاع نسبته 4.84% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 12,172.15 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 9.67% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال شهر فبراير 1028.74 مليون ريال سعودي، تمثل ما نسبته 97.88% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1028.16 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 98.82% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 98.99% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021م بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال هذه الفترة 0.02 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.003% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.00 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.00% من إجمالي عمليات البيع.
أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.91% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021 بانخفاض نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال شهر فبراير 22.27 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.12 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 22.88 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.18 % من إجمالي عمليات البيع.
وبالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 0.11% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في 28 فبراير 2021 بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

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