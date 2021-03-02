احدث الأخبار

مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان يواصل تقديم خدماته
منطقة جازان
 تفاصيل جديدة عن هاتف “آيفون 13”.. وموعد إصداره المتوقع
أبرز المواد
 بهدف قاتل.. ريال مدريد يفلت من خسارة موجعة
أبرز المواد
 170 نائبا أمريكيا: انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في تركيا
أبرز المواد
 245 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر فبراير
أبرز المواد
 اتحاد الكاراتيه يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود الفخري
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 50 ألف إصابة بفيروس كورونا ومئات الوفيات
أبرز المواد
 وزير يمني يدين قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لحي سكني في مأرب
أبرز المواد
 الدفاع المدني : سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 2526 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة العالمية لدول العالم: لا تخففوا الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 النفط يهبط أكثر من 1 %
أبرز المواد
مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان يواصل تقديم خدماته

مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان يواصل تقديم خدماته

منطقة جازان
تفاصيل جديدة عن هاتف “آيفون 13”.. وموعد إصداره المتوقع

تفاصيل جديدة عن هاتف “آيفون 13”.. وموعد إصداره المتوقع

أبرز المواد
بهدف قاتل.. ريال مدريد يفلت من خسارة موجعة

بهدف قاتل.. ريال مدريد يفلت من خسارة موجعة

أبرز المواد
170 نائبا أمريكيا: انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في تركيا

170 نائبا أمريكيا: انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في تركيا

أبرز المواد

170 نائبا أمريكيا: انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في تركيا

170 نائبا أمريكيا: انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في تركيا
http://almnatiq.net/?p=956159
المناطق - الرياض

وقع 170 عضوا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين، خطابا أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان “المقلقة” في تركيا.

وجاء في الخطاب المؤرخ بـ26 فبراير الماضي الذي نشر الاثنين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي “شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل”، لكنه يرى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة.

وطالب الموقعون إدارة بايدن بأخذ ملف حقوق الإنسان في تركيا في الحسبان، عند رسم سياستها للتعاملات مع أنقرة.

ومن بين موقعي الخطاب الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس، والعضو الجمهوري البارز فيها مايك ماكول، وجاء به: “بشكل سليم لقيت القضايا الإستراتيجية اهتماما كبيرا في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضا مصدر قلق كبير”.

كما اعتبر الموقعون على الخطاب أن “أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والاستخباراتية الرئيسية، وسجنا معارضين سياسيين وصحفيين وأفرادا من الأقليات بغير حق”.

وقال أردوغان يوم 20 فبراير إن المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما، وإن تركيا تريد تعاونا أفضل مع واشنطن.

لكن العلاقات تصدعت بسبب عدد من القضايا، من بينها شراء تركيا نظام دفاع صاروخيا روسيا، ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

كما سبق أن عبرت الولايات المتحدة أيضا عن قلقها المتكرر تجاه الحقوق والحريات في تركيا تحت قيادة أردوغان.

روابط ذات صلة

تفاصيل جديدة عن هاتف “آيفون 13”.. وموعد إصداره المتوقع

تفاصيل جديدة عن هاتف “آيفون 13”.. وموعد إصداره المتوقع
بهدف قاتل.. ريال مدريد يفلت من خسارة موجعة

بهدف قاتل.. ريال مدريد يفلت من خسارة موجعة
245 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر فبراير

245 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية لشهر فبراير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*