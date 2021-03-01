مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان يواصل تقديم خدماته

جازان - فضه عطيف؛

يواصل مركز لقاحات كورونا (كوفيد19) بجامعة جازان استقبال المستفيدين والمسجلين عبر منصة الجامعة الإلكترونية “مُحصّن” وعبر تطبيق “صحتي” وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح مساعد المشرف العام على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن المركز وبدعم من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ يواصل أداء مهامه ودوره الاجتماعي والوطني في تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد19 لجميع المستفيدين من كافة أفراد المجتمع، منوها بما تبذله الطواقم الطبية والفنية، والفرق الطلابية التطوعية في تقديم الخدمات للمستفيدين.

ويعد مركز اللقاحات بجامعة جازان أكبر المراكز المخصصة لتقديم لقاحات كورونا بمنطقة جازان، حيث يضم 105 عيادات، بطاقة استيعابية تبلغ 6000 مستفيد، وتم تجهيزه بكافة الإمكانات الطبية والبشرية، ويقدم خلال المرحلة الأولى 30 ألف جرعة من اللقاحات.