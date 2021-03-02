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الأرصاد: رياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية على ثلاث مناطق

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الأرصاد: رياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية على ثلاث مناطق

الأرصاد: رياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية على ثلاث مناطق
http://almnatiq.net/?p=956175
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، نجران) قد تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية فيما تكون سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة. وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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