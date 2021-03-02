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مواطن يطالب بـ 100 ألف ريال تعويضًا عن إصابة طفله بشلل دماغي جراء خطأ طبي

مواطن يطالب بـ 100 ألف ريال تعويضًا عن إصابة طفله بشلل دماغي جراء خطأ طبي
http://almnatiq.net/?p=956178
المناطق - الرياض

تقدم مواطن بدعوى قضائية أمام اللجنة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة ضد مستشفى خاص في جدة، بعد إصابة طفله بشلل دماغي تسبب في تعطل جميع الأطراف؛ نتيجة تعرضه لخطأ طبي.    

وطلب المواطن ثامر شاهين وزوجته تعويضاً مادياً يقدر بـ100 مليون ريال لتغطية مصاريف علاج طفلهما وتأهيله بشكل دائم ومستمر طيلة 40 عاماً مقبلة، وأشارا إلى أن الحد الأدنى لعلاجه شهرياً يصل إلى 100 ألف ريال.    

كما طالب بمعاقبة الأطباء والممارسين الصحيين الذين تسببوا في إصابة طفله ومنعهم من مزاولة العمل، مع إيضاح خطئهم في مخالصة إنهاء الخدمة بالحدود القصوى المنصوص عليها نظاماً.    

ولفت إلى أنه وزوجته يعملان على مدار 3 سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومراعاة الطفل ومتابعة علاجه الذي كلف خلال هذه الفترة أكثر من مليون ريال، منوهين بأن التأمين لا يغطي كل الاحتياجات الصحية المطلوبة وخاصة أطباء العظام والأسنان والأعصاب. 

وفًا لـ “عكاظ”

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