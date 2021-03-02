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وزير العدل يؤكد إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية بنهاية العام

وزير العدل يؤكد إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية بنهاية العام
http://almnatiq.net/?p=956184
المناطق - الرياض

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس (الإثنين)، عن التحديثات المنتظرة لنظام التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك دراسة لتطوير نظام التنفيذ من الناحية القانونية مع الأخذ في الاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين.   

وبين الصمعاني خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن تطوير نظام التنفيذ سوف يتضمن تتبع الأموال وزيادة الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، مؤكدًا أنه بنهاية هذا العام سيتم إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية بشكل كامل، بدءاً من تقديم الطلب حتى تنفيذه.    

وأوضح أنه سوف يتم تفعيل الناحية الرقمية في المحاكم، كما أكد أنه سوف يتم التحصيل من خلال الوسائل الإلكترونية الكاملة وسوف يتم إنهاء التعامل بالشيكات.    

ولفت إلى أنه لا يوجد إيقاف خدمات في وزارة العدل، سوى منع التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات، حيث يتم تحصيلها لصاحب الحق بما لا يؤثر على المدين خارج نطاق ذلك.   

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