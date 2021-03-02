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“الصحة”: تلقي لقاح “كورونا” أحد شروط العمل في موسم الحج المقبل

“الصحة”: تلقي لقاح “كورونا” أحد شروط العمل في موسم الحج المقبل
http://almnatiq.net/?p=956188
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، شرط لمَن لديه الرغبة في الترشح ضمن القوى العاملة في موسم الحج المقبل.   

جاء ذلك في تعميم وجهه مدير عام الإدارة للحج والعمرة أمين لجان الحج والعمرة التحضيرية سري عسيري، لرؤساء لجان الحج التحضيرية ومدراء الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية.  

كما طالب عسيري في التعميم بإلزام الراغبين بالمشاركة في أعمال موسم الحج بتلقي اللقاح، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق بالمشاعر المقدسة ومكة والمدينة ومنافذ دخول الحجاج.  

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