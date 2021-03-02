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“الصحة العالمية”: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا هذا العام غير واقعي

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“الصحة العالمية”: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا هذا العام غير واقعي

“الصحة العالمية”: الحديث عن انتهاء جائحة كورونا هذا العام غير واقعي
http://almnatiq.net/?p=956208
المناطق - وكالات

بين مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين، مدى إمكانية انتهاء جائحة “كورونا” والتغلب على الفيروس بنهاية عام 2021، مشيراً إلى أن هذا الاعتقاد غير واقعي.   

وأوضح راين أن المنظمة بدأت حملة تطعيم ضخمة خلال هذا الأسبوع بشحن لقاحات كورونا إلى 15 دولة، وذلك بعد رصد ارتفاع كبير في الإصابات لأول مرة منذ 7 أسابيع.    

وأبرز أمس (الإثنين)، أن مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجاً تحتاج 3 مليارات دولار، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن أن جائحة كورونا ستنتهي هذا العام.    

وفي السياق نفسه، قالت الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي إيويلا في كلمتها إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، إن الدول النامية تحتاج دعم الشركات لفتح وترخيص المزيد من مواقع التصنيع الحيوية لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها.   

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