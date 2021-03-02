رحيل مهندس “بئر زمزم” يحيى كوشك عن عمر يناهز 80 عاماً

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رحل عن عالمنا، مساء أمس (الاثنين)، مدير عام مصلحة المياه والصرف سابقاً مهندس “بئر زمزم” الدكتور يحيى حمزة كوشك، عن عمر يناهز 80 عاماً.

وتولى كوشك قيادة فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، وقام بعدة دراسات متعلقة بقنوات المياه ومجاريها في مكة المكرمة وبعض المدن السعودية، وهو حاصل على دكتوراه في العلوم الهندسية عام 1988.

وشغل الراحل منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية، وكان عضواً في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.