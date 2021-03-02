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“الصحة العالمية”: “هيدروكسي كلوروكين” غير فعال في الوقاية من كورونا

“الصحة العالمية”: “هيدروكسي كلوروكين” غير فعال في الوقاية من كورونا

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“الصحة العالمية”: “هيدروكسي كلوروكين” غير فعال في الوقاية من كورونا

“الصحة العالمية”: “هيدروكسي كلوروكين” غير فعال في الوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=956218
المناطق - وكالات

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بعدم استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” للوقاية من فيروس كورونا، كما قالت إنه ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.

وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية: إنه ينبغي عدم استخدام “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة، وإنه “لا يستحق” عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لـ”كوفيد 19″.

وقال الخبراء: إن هذه “التوصية القوية تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين”، توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن أصيبوا بالمرض ولم يتعرضوا له.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد روّج لهذا العقار على أنه علاج فعال لـ”كوفيد 19″، وقال إنه يتناوله، حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه لم تَثبت بعدُ فعاليته ولا درجة أمانه وفق “سكاي نيوز”.

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا: “اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أولويات البحث، وأن الموارد يجب أن تُوَجه بدلًا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من (كوفيد 19)”.

وتصدر المنظمة التوجيهات، التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع المرض، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المصابين.

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