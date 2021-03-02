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المسند يتوقع استقرار الحالة الجوية ويستبعد هطول أمطار حتى 5 أيام مقبلة

المسند يتوقع استقرار الحالة الجوية ويستبعد هطول أمطار حتى 5 أيام مقبلة
http://almnatiq.net/?p=956227
المناطق - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن أجواء اليوم (الثلاثاء) مستقرة بوجه عام.

وقال المسند إنه لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية “معتبرة” حتى خمسة أيام مقبلة.

وبين، أن أمطار شهري مارس وأبريل عادة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.

وأبرز أنه عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بـ”الخماسين”؛ ومن خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

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