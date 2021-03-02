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مصادرة 8 أطنان مواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي بمكة

مصادرة 8 أطنان مواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي بمكة
http://almnatiq.net/?p=956231
المناطق - واس

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية أمس 8 أطنان من الخضروات والمواد الغذائية، في حملة مُنظَّمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي أنه تمت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضروات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تسليم ٤ أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضاً للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوةً على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكَّد “القثامي” متابعة مثل هذه المُخالفات للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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