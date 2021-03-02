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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاث مواقع بحائل

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في ثلاث مواقع بحائل
http://almnatiq.net/?p=956234

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها للرجال والنساء في ثلاثة مواقع بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز الجثياثة، فيما تقدم خدماتها للرجال يوم غدٍ، في مركز الحيانية، وللنساء في مقر جمعية دليل لتأهيل الشباب والفتيات للعمل الحر بحائل، وذلك لمدة يوم لكل موقع.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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