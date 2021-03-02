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مركز الأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على ثلاث محافظات

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مركز الأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على ثلاث محافظات

مركز الأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على ثلاث محافظات
http://almnatiq.net/?p=956237

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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