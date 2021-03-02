تدشين اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة تيماء

المناطق- تيماء - حماد الرشدان:

دشن وكيل محافظ تيماء محمد بن متروك الزوين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار “يد تبني ويد تحمي” بحضور مدير الدفاع المدني بينبع العقيد فهد عبدالله العنزي.



واطلع وكيل المحافظ على خطة الإدارة لليوم العالمي التي سيتم من خلالها إبراز الدور الإيجابي للدفاع المدني وتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية عن بعد.



بعد ذلك أطلقت مسيرة توعوية بمشاركة الإدارات الحكومية والمنشآت الصناعية.