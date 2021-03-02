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رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت في الرياض

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رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت في الرياض

رصد 20 مخالفة لإجراءات كورونا وإغلاق 3 منشآت في الرياض
http://almnatiq.net/?p=956245

أغلقت أمانة الرياض 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة.

وقالت مساء أمس عبر حسابها في تويتر: يحدث كل 60 دقيقة 218 جولة رقابية تنفّذ، 20 مخالفة تُرصد، و3 منشآت تُغلق.. هذه حصيلة جهود مراقبينا خلال الـ 24 ساعة الماضية لوقايتكم من الوباء.

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