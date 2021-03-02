محافظ وادي الدواسر يُدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

المناطق - واس

دشن مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود بمقر المُحافظة أمس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة ، الذي أقيم تحت شعار “يدٌ تبني ويدٌ تحمي” ويوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.



جاء ذلك خلال استقبال المسعود, مُدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عايض بن تركي آل هقشة ، ومساعد مُدير الإدارة العقيد طنف بن حسن الشرافاء .



وأكد آل هقشة خلال التدشين إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية ، وأن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.