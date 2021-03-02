نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، و الداير بني مالك، والريث، وفيفا، و هروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.
تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان.. أمطار رعدية حتى السابعة مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، و الداير بني مالك، والريث، وفيفا، و هروب.
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