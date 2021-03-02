تنبيه من الأرصاد لأهالي جازان.. أمطار رعدية حتى السابعة مساء

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، و الداير بني مالك، والريث، وفيفا، و هروب.



وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.