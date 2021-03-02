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أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة

أمير الجوف يقلد مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=956269
المناطق - واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة ” عميد”، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه العميد البقمي.

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