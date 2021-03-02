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أول تعاون بين كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد ومنصة أعناب

أول تعاون بين كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد ومنصة أعناب

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أول تعاون بين كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد ومنصة أعناب

أول تعاون بين كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد ومنصة أعناب
http://almnatiq.net/?p=956272

أعلنت منصة أعناب لتدريب المعلمين عن أول تعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد لتقديم برامج مهنية لتدريب المعلمين بالعربية، والذي تحرص من خلاله على تقديم محتوى عالي الجودة وفق أحدث الممارسات التربوية المتسقة مع الممارسات العالمية إضافة لتكييفها للمعلمين العرب، وإتاحة برامجها التي تتبع منهجية التعلم المفتوح MOOC على الانترنت.  

وأفاد الرئيس التنفيذي لمنصة أعناب، الدكتورة منيرة جمجوم، بأنه من خلال هذا التعاون، سيتحقق الهدف الرئيسي من منصة أعناب والذي يتمثل في برامج تطوير مهني للمعلم العربي مميزة وعالية الجودة، متاحة للجميع تواكب الممارسات الحديثة لتعزيز التعلم. 

وأشارت الدكتورة جمجوم إلى أنه عبر هذا التعاون سيقدم قسم التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد أحد أبرز برامجهم عن التفكير المرن والذي يستعرض كيف يتخذ المعلمون القرارات عن تطبيق التدريس المتمايز، وهو أحد المواضيع الملحة حاليًا للقطاع التعليمي في أزمة كورونا إذ يؤثر على كيفية تفكير وتعاطي المعلمين والقادة في هذه الظروف، وستقدم البرنامج الدكتورة روندا بوندي المحاضرة في التعليم ورئيسة أعضاء هيئة التدريس في التدريس المتميز المصمم للتطبيق العملي، ورئيسة التطوير المهني في كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد، والتي تُركز في أبحاثها على خلق بيئة شاملة للطلاب يتفاعلون عبرها ويشعرون بالتقدير داخل الصف الدراسي، مبينة أنه جرى تصميم هذا البرنامج ضمن مبادرة الشرق الأوسط للتعليم المهني من قبل قسم التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد لمشاركة أعمال الدكتورة روندا وبحثها في التعليم المتمايز مع تكييفه ليلائم تجربة المعلم العربي.

في السياق نفسه، عبرت “المنصة” عن سعادتها بهذا التعاون الذي يمكنها من توسيع نطاق الوصول إلى أبحاث الدكتورة بوندي حول التعليم المتمايز مع وضع تكييف المحتوى للمعلم العربي الدكتور ميتالين فليتشر، مدير برامج ما قبل الروضة والمدرسية والبرامج الدولية. 

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