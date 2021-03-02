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أفغانستان تؤكد دور المملكة المهم في مكافحة الأرهاب والتطرف

أفغانستان تؤكد دور المملكة المهم في مكافحة الأرهاب والتطرف
http://almnatiq.net/?p=956274
المناطق - الرياض

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تضمن رفضاً لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به.
ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي – رحمه الله -، على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، مشيرة الى ان المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمن تلك الجهود وندعمها.
وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

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