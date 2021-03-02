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مركز لقاحات كورونا بتبوك يواصل استقبال المسجلين عبر تطبيق “صحتي”

مركز لقاحات كورونا بتبوك يواصل استقبال المسجلين عبر تطبيق “صحتي”
http://almnatiq.net/?p=956278
المناطق - واس

تواصل مراكز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك وجميع المراكز بالمحافظات استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19″، من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية، وآلية دقيقة لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.
وأوضحت “صحة تبوك” أن الأولوية ‏للحصول على اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.
بدورهم عبر عدد من المتلقين للقاح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما الكبير لمكافحة جائحة “كورونا” في المملكة، مؤكدين أنهما – أيدهما الله – لايتوانيان أبداً في تقديم كل الدعم لكل ما يسهم في صحة وسلامة المواطن والمقيم, مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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