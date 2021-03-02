للتحذير من جماعة الإخوان .. الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء

المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة اليوم المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن واستهدافها للُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي أن هذه المبادرة التي تستمر شهراً تأتي لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من الأفكار الضالة.

وبين أن هذه المبادرة تشتمل على محاضرات وندوات تنفذ عبر الوسائط الإلكترونية، التي تستهدف ما يقارب 700 ألف من أعضاء هيئة التدريس في 28 جامعة والمعلمين والمعلمات في التعليم العام وقرابة خمسة ملايين من الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتعليم العام.