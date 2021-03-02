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انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً

انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً

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انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً

انخفاض سعر “برنت” إلى 63.00 دولاراً
http://almnatiq.net/?p=956286
المناطق - الرياض

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 1.08في المئة، ما يعادل 0.69 دولار، ليصل إلى 63.00 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.64 دولار ، ما نسبته 1.06 في المئة، ليصل سعره عند 60.00 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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